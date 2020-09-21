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21сентября
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сегодня, 15:48 2

В Хэйхэ завершается строительство здания пункта пропуска у моста через Амур

В Хэйхэ завершается строительство здания пункта пропуска у моста через Амур
Фото: скриншот, издание Дагунбао

В Хэйхэ завершается строительство здания автомобильного пункта пропуска у моста через Амур. В ближайшее время все работы будут закончены, сообщает biang.ru со ссылкой на издание «Цзиньжи Хэйхэ».

Новый пункт пропуска будет состоять из трех зданий. В двух из них будет работать въезд и выезд грузового транспорта. В третьем здании откроется пассажирский пункт пропуска, в котором будет работать 13 стоек для паспортного контроля, 3 из которых будут автоматическими.

– На двух стойках будут оформляться личные автомобили с 8 пассажирскими местами и меньше. Автомобилисты смогут попасть в Благовещенск, Хабаровск, в район озера Байкал и даже на Северный Ледовитый океан, – сообщил заместитель начальника управления пунктами пропуска Хэйхэ Чжан Дагуан.

Инвестиции в новый автомобильный пункт пропуска Хэйхэ в общей сложности составили 297 миллионов юаней (43,9 миллиона долларов США). Площадь пункта пропуска составляет 263 900 квадратных метров. Он рассчитан на пассажиропоток до 2,85 миллиона человек и 6,2 миллиона тонн грузов в год.

Напомним, что губернатор Приамурья во время визита на площадку строительства временного таможенно-логистического терминала сообщил, что движение по международному российско-китайскому мосту через Амур планируется открыть к началу осени. Однако из-за пандемии сроки сдвинулись на неопределённый срок.

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#губернатор #Дальний Восток #Китай #областная власть #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    у флаг 75м за то!

  • Pooss

    Pooss
    2 минуты назад

    Ну а мы то Россияне смогем туда попасть на своих лошадях.

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