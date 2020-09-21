В Хэйхэ завершается строительство здания пункта пропуска у моста через Амур

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Новый пункт пропуска будет состоять из трех зданий. В двух из них будет работать въезд и выезд грузового транспорта. В третьем здании откроется пассажирский пункт пропуска, в котором будет работать 13 стоек для паспортного контроля, 3 из которых будут автоматическими.

– На двух стойках будут оформляться личные автомобили с 8 пассажирскими местами и меньше. Автомобилисты смогут попасть в Благовещенск, Хабаровск, в район озера Байкал и даже на Северный Ледовитый океан, – сообщил заместитель начальника управления пунктами пропуска Хэйхэ Чжан Дагуан.

Инвестиции в новый автомобильный пункт пропуска Хэйхэ в общей сложности составили 297 миллионов юаней (43,9 миллиона долларов США). Площадь пункта пропуска составляет 263 900 квадратных метров. Он рассчитан на пассажиропоток до 2,85 миллиона человек и 6,2 миллиона тонн грузов в год.

Напомним, что губернатор Приамурья во время визита на площадку строительства временного таможенно-логистического терминала сообщил, что движение по международному российско-китайскому мосту через Амур планируется открыть к началу осени. Однако из-за пандемии сроки сдвинулись на неопределённый срок.