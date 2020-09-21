На севере Приамурья ожидаются заморозки: прогноз погоды на 22 сентября
Завтра на территории Амурской области ночью без осадков, в отдельных районах опустится туман. Ветер восточный слабый. Температура воздуха по северу -4°С…+1°С, по югу +2°С…+7°С, местами заморозки на поверхности почвы до -2°С. Днём переменно, местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный до 8 метров в секунду. Температура +14°С…+19°С, сообщает Амурский гидрометцентр.
В Белогорске, Свободном, Райчихинске и Завитинске завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днём воздух прогреется до +11°С…+15°С. Ветер юго-восточный, 2-6 метров в секунду. В Шимановске малооблачно, небольшой дождь. Дневные температуры будут в пределах +10°С…+16°С. Ветер юго-восточный до 8 метров в секунду. В Зее переменная облачность, без осадков. Температура днём +10°С…+19°С. Ветер юго-восточный слабый. В Архаре завтра пасмурно, дождь. Температура днём +12°С…+17°С. Южный ветер до 8 метров в секунду. В Тынде и Сковородине переменная облачность, без осадков. Днём потеплеет до +17°С. Ветер восточный, 3-7 метров в секунду, сообщает rp5.ru.
В Благовещенске ночью без осадков. Столбик термометра покажет +5°С…+7°С. Днём переменная облачность, во второй половине дня пройдет небольшой дождь. Юго-восточный ветер разгонится до 8 метров в секунду. Температура днём +16°С…+18°С.
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