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21сентября
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На севере Приамурья ожидаются заморозки: прогноз погоды на 22 сентября

На севере Приамурья ожидаются заморозки: прогноз погоды на 22 сентября
Фото: yandex.ru

Завтра на территории Амурской области ночью без осадков, в отдельных районах опустится туман. Ветер восточный слабый. Температура воздуха по северу -4°С…+1°С, по югу +2°С…+7°С, местами заморозки на поверхности почвы до -2°С. Днём переменно, местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный до 8 метров в секунду. Температура +14°С…+19°С, сообщает Амурский гидрометцентр.

В Белогорске, Свободном, Райчихинске и Завитинске завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днём воздух прогреется до +11°С…+15°С. Ветер юго-восточный, 2-6 метров в секунду. В Шимановске малооблачно, небольшой дождь. Дневные температуры будут в пределах +10°С…+16°С. Ветер юго-восточный до 8 метров в секунду. В Зее переменная облачность, без осадков. Температура днём +10°С…+19°С. Ветер юго-восточный слабый. В Архаре завтра пасмурно, дождь. Температура днём +12°С…+17°С. Южный ветер до 8 метров в секунду. В Тынде и Сковородине переменная облачность, без осадков. Днём потеплеет до +17°С. Ветер восточный, 3-7 метров в секунду, сообщает rp5.ru.

В Благовещенске ночью без осадков. Столбик термометра покажет +5°С…+7°С. Днём переменная облачность, во второй половине дня пройдет небольшой дождь. Юго-восточный ветер разгонится до 8 метров в секунду. Температура днём +16°С…+18°С.

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#погода #природа #экология

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