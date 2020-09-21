В парке Дружбы оформили осеннюю фотозону

Фото: @parkdrujby_blg

Парк Дружбы в Благовещенске приглашает всех желающих сфотографироваться на фоне осенних даров природы.

«В парке появилась осенняя фотозона! Ждем всех в гости!» — опубликовали приглашение в официальном инстаграм-аккаунте парка @parkdrujby_blg.

На снимках видно, что берег озера в парке украсили тематической инсталляцией — сфотографироваться можно на фоне ярко-оранжевой тыквы, красной листвы и осенних цветов.

В этом году парк Дружбы не перестаёт удивлять своих гостей. В начале лета здесь поселилось забавное семейство милых панд. Скульптура особенно полюбилась маленьким посетителям.

На озере парка появился домик для уточек. К концу сентября в Благовещенск доставят фигуру дракона, которую установят на территории парка. А ещё в парке планируют установить скульптуру в виде рук.