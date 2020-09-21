Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:43 0

В парке Дружбы оформили осеннюю фотозону

В парке Дружбы оформили осеннюю фотозону
Фото: @parkdrujby_blg

Парк Дружбы в Благовещенске приглашает всех желающих сфотографироваться на фоне осенних даров природы.

«В парке появилась осенняя фотозона! Ждем всех в гости!» — опубликовали приглашение в официальном инстаграм-аккаунте парка @parkdrujby_blg.

На снимках видно, что берег озера в парке украсили тематической инсталляцией — сфотографироваться можно на фоне ярко-оранжевой тыквы, красной листвы и осенних цветов.

В этом году парк Дружбы не перестаёт удивлять своих гостей. В начале лета здесь поселилось забавное семейство милых панд. Скульптура особенно полюбилась маленьким посетителям.

На озере парка появился домик для уточек. К концу сентября в Благовещенск доставят фигуру дракона, которую установят на территории парка. А ещё в парке планируют установить скульптуру в виде рук.

Просмотров всего: 807

#отдых #природа

распечатать


Коронавирус

Берег совсем пустой: как выглядит Нячанг без туристов
Видео

В Благовещенске собрали самую большую творожную массу на Дальнем Востоке
Общество

В Тамбовском районе появилась новая зона отдыха
Культура 1

Фотогалерея Амур.инфо: закрытие «Амурской осени»
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь