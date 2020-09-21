Книжный фестиваль «Берег» пройдёт в Благовещенске в начале октября

3 и 4 октября в «Старом городе» ТРЦ «Острова» пройдут встречи с автором бестселлера «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексеем Сальниковым, писателем и драматургом Денисом Драгунским, поэтом Дмитрием Воденниковым, амурскими авторами Милой Коротич, Сергеем Оробием – и это только малая часть заявленной программы.

С презентациями своих книг также выступят писатель Булат Ханов, ставший в этом году председателем жюри литературного конкурса «Детство на Амуре»; финалист премии «Большая книга» Александр Григоренко; писательница Анна Матвеева; известный далеко за пределами Благовещенска фотограф и кинорежиссёр Олег Семенец.

Мастер-класс по китайской каллиграфии и чайную церемонию на фестивале проведёт институт Конфуция БГПУ. Иван Болотский, палеонтолог из Благовещенска, выступит с лекцией «Амурские динозавры и кто их ел». В краеведческом музее покажут спектакль московского Театра.doc.

Гости фестиваля вместе со зрителями на круглых столах и дискуссиях обсудят Дальний Восток в литературе, амурское краеведение, современные библиотеки и фантастических героев. Начинающие писатели области представят идеи своих книг критику и журналисту Константину Мильчину на литературном питчинге.

40 издательств со всей России привезут на ярмарку фестиваля «Берег» книги по издательским ценам.

Фестиваль проведут организаторы форума «Столичные издания XXI века» и фестивалей «День книги» и «Книжная осень» при поддержке управления культуры администрации Благовещенска и АООО «Социальная инициатива». Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, сообщает пресс-служба фестиваля.