В Благовещенском финансово-экономическом колледже нашли COVID-19

В Благовещенском финансово-экономическом колледже выявили заболевших коронавирусом. Одна из групп переведена на дистанционное обучение. Студенты переживают, что на карантин закрыта только одна группа.

— В прошлый вторник от преподавателей я узнала, что в одной из групп у нас есть заболевшая коронавирусом девочка. Её группу закрыли на двухнедельный карантин. Сегодня я узнала, что в той же группе заболела еще одна девочка, — рассказала студентка БФЭК.

Тот факт, что группа с заболевшими переведена на дистанционное обучение, студентов не успокаивает. По их словам, студенты всех групп активно контактируют друг с другом в общежитии.

— Я сама живу не в общежитии, но я знаю, что в общежитии живут и мои одногруппники, и одногруппники заболевших. Уверена, что они контактируют между собой. Мне страшно ходить в учебное заведение, — рассказала девушка.

За разъяснениями мы обратились к руководству учебного заведения. По словам заместителя директора по воспитательной работе, колледж действует согласно распоряжению Роспотребнадзора.

— Действительно, одна из групп у нас на дистанционном обучении из-за больных COVID-19, при этом мы действуем, опираясь на распоряжение Финансового университета, филиалом которого являемся. Также у нас есть соответствующее распоряжение Роспотребнадзора, по которому на карантин уходит только одна группа, — рассказала нам заместитель директора финансово-экономического колледжа по воспитательной работе Марина Чалкина.

По словам заместителя директора, об обеспокоенности студентов она не слышала — обращений на эту тему от родителей или учащихся в администрацию колледжа не поступало. Если такие обращения появятся, вопрос будет решаться.

Это не первое учебное заведение в области, которое уходит на дистанционное обучение из-за коронавируса. Так, 12 сентября в общежитии колледжа сервиса и торговли также нашли больных коронавирусом.