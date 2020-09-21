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21сентября
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сегодня, 14:04 0

Утверждены критерии использования дальневосточного гектара

Утверждены критерии использования дальневосточного гектара

Кабмин России утвердил критерии использования дальневосточного гектара для оформления участка в собственность или аренду. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В перечень вошли четыре критерия, из которых гражданин может выбрать любой.

Во-первых, это наличие на участке объекта капитального строительства, в том числе незавершённого. Во-вторых, вложенные в землю денежные средства в размере не менее 30 тысяч рублей. В-третьих, если человек продает какую-то продукцию, которую произвел или вырастил на гектаре, доход от этой деятельности должен составлять не менее 30 тысяч рублей. В-четвертых, наличие результатов деятельности по выбранному направлению освоения участка.

В кабмине уточнили, что для подтверждения соответствия заявки одному из приведенных критериев нужно предоставить необходимые документы. При наличии объекта капитального строительства на участке также потребуется выписка из единого государственного реестра недвижимости или технический план, в случае если строительство не окончено.

Уполномоченный орган обязан рассмотреть уведомление в течение 10 рабочих дней, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Приамурья.

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#Дальний Восток #закон #российская власть #сельское хозяйство

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