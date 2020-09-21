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21сентября
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сегодня, 13:32 5

Курить сигареты, кальяны и вейпы амурчанам теперь можно только дома

Курить сигареты, кальяны и вейпы амурчанам теперь можно только дома
Фото: pixabay.com

С сегодняшнего дня в Приамурье вступил в силу областной антитабачный закон, который депутаты регионального законодательного собрания приняли ещё в августе. Административные комиссии городов и районов теперь имеют право выписывать штрафы за курение в общественных местах.

Суммы штрафов могут составить от одной до трёх тысяч рублей.

Дополнительные ограничения введены на:

— территориях общего пользования (площади, набережные, скверы, бульвары, парки);

— парковках, прилегающих к территориям общего пользования;

— остановках транспорта общего пользования, а также на расстоянии менее чем пять метров от них; открытом воздухе, на расстоянии менее чем 10 метров от входов в здания, занимаемые органами государственной власти, государственными органами, органами местного самоуправления муниципальных образований Приамурья;

— открытом воздухе в местах проведения культурно-массовых, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий во время их проведения.

Ограничения касаются не только сигарет, но распространяются и на кальяны, вейпы, электронные сигареты и другую никотинсодержащую продукцию, сообщает Законодательное собрание Амурской области.

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#жизнь #закон #заксобрание

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Я посмотрю, как сами депы заксобрания будут на улице возле урны белого дома скакать. Общественное место, улица, всё сходится.

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    56 минут назад

    Интересно, тротуары приравнены к бульварам? А то бывало идешь по тротуару, а впереди тебя паровоз фигачит, а ты его отходы жизнедеятельности вдыхаешь позади? И на остановках транспорта мало расстояние 5 метров сделали. Еще не понятно, около жилых домов под балконами бывает стоят дымят. Можно ли сверху ведро воды вылить на них?

  • starco

    starco
    36 минут назад

    Территории общего пользования:

    - площади, улицы, проезды;

    - набережные, бульвары;

    - автомобильные дороги;

    - скверы, городские сады, парки;

    - городские леса, лесопарки;

    - водные объекты общего пользования;

    - пляжи, береговая полоса водных объектов общего пользования.

    Перечень территорий общего пользования не является исчерпывающим.

    Господа депутаты, я понимаю всё, кроме одного - вы серьёзно решили запретить курение на вех территориях общего пользования? На балконе курить нельзя, на улице и в зданиях - тоже. Может быть, вы тогда и торговлю табачными изделиями запретите своим волевым решением?

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    35 минут назад

    Проходили уже. Все равно курят на остановках, тротуарах и лестничных клетках. Написать и принять закон много ума не надо. А вот принять меры, это уже другой вопрос, здесь подумать надо, кто будет ходить, выявлять, доказывать, штрафовать и т.п..

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    20 минут назад

    Полицейские патрули мимо ссущих в сквере "интернационалистов" проходят..Мимо бухающих на скамейках.Господам депутатам надо полицию заставить работать. А законы уже давно придуманы.

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