Курить сигареты, кальяны и вейпы амурчанам теперь можно только дома

Фото: pixabay.com

С сегодняшнего дня в Приамурье вступил в силу областной антитабачный закон, который депутаты регионального законодательного собрания приняли ещё в августе. Административные комиссии городов и районов теперь имеют право выписывать штрафы за курение в общественных местах.

Суммы штрафов могут составить от одной до трёх тысяч рублей.

Дополнительные ограничения введены на:

— территориях общего пользования (площади, набережные, скверы, бульвары, парки);

— парковках, прилегающих к территориям общего пользования;

— остановках транспорта общего пользования, а также на расстоянии менее чем пять метров от них; открытом воздухе, на расстоянии менее чем 10 метров от входов в здания, занимаемые органами государственной власти, государственными органами, органами местного самоуправления муниципальных образований Приамурья;

— открытом воздухе в местах проведения культурно-массовых, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий во время их проведения.

Ограничения касаются не только сигарет, но распространяются и на кальяны, вейпы, электронные сигареты и другую никотинсодержащую продукцию, сообщает Законодательное собрание Амурской области.