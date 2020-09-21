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21сентября
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сегодня, 13:35 1

60 миллионов рублей нужно Хабаровскому краю для восстановления после паводка

60 миллионов рублей нужно Хабаровскому краю для восстановления после паводка
Фото: 27.mchs.gov.ru

В Хабаровском крае из-за паводков и обильных осадков в четырех муниципальных образованиях края пострадал урожай 40 сельскохозяйственных товаропроизводителей. Подтопленными оказались и 1 500 садоводческих участков края и более 300 участков личных подсобных хозяйств.

Сегодня на реке Амур в Хабаровском крае проходит гребень паводка. В зоне подтопления – 34 населенных пункта, сообщает главное управление МЧС России по Хабаровскому краю.

Между тем уже посчитана сумма предварительного ущерба, она составила около 60 миллионов рублей.

— Наибольшие потери сейчас фиксируем в посевах сои, зерновых, картофеля. С использованием ручного труда потери при выращивании и уборке минимальны. Потери на крупных земельных участках возникают из-за невозможности техники произвести уборку в оптимальные сроки. При главах муниципальных районов созданы специальные комиссии, которые уже приступили к оформлению документов, подтверждающих понесенный ущерб, с фотоотчетами. Более точная информация о масштабах потерь будет после документирования. Погибших животных нет, — говорится на сайте правительства Хабаровского края со ссылкой на региональный минсельхоз.

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#большая вода #Дальний Восток #помощь

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Комментарии
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  • iFrozen

    iFrozen
    4 минуты назад

    У них там что-ли всего два провала посреди дороги на весь край?

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