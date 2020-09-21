Пособие на ребёнка безработным родителям хотят увеличить до 10 тысяч и выплачивать на постоянной основе

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Сейчас безработные родители в России получают дополнительно к своему пособию 3 000 рублей на каждого ребенка. Профсоюзы предлагают сделать эту меру поддержки постоянной и увеличить сумму выплат более чем в три раза.

Выплату ввели в России с апреля этого года как поддержку во время коронакризиса.

Идея установить повышенное пособие для безработных, имеющих детей, сформулирована в предложениях ФНПР в проект генерального соглашения между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы. Этот документ определит основные направления работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Пока предложения в документ еще обсуждаются. Предполагается, что проект генсоглашения будет сформирован до конца октября. По большому счету инициатива заключается в том, чтобы сохранить кризисную меру поддержки и применять ее на постоянной основе, пояснил «Известиям» советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Егор Пьяных.

Планируется не только сделать эту выплату бессрочной для безработных, но и увеличить её размер до прожиточного минимума на ребёнка. Сейчас в целом по России это 10 700 рублей.