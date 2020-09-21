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21сентября
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сегодня, 13:23 4

Пособие на ребёнка безработным родителям хотят увеличить до 10 тысяч и выплачивать на постоянной основе

Пособие на ребёнка безработным родителям хотят увеличить до 10 тысяч и выплачивать на постоянной основе
Фото: pixabay.com

Сейчас безработные родители в России получают дополнительно к своему пособию 3 000 рублей на каждого ребенка. Профсоюзы предлагают сделать эту меру поддержки постоянной и увеличить сумму выплат более чем в три раза.

Выплату ввели в России с апреля этого года как поддержку во время коронакризиса.

Идея установить повышенное пособие для безработных, имеющих детей, сформулирована в предложениях ФНПР в проект генерального соглашения между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы. Этот документ определит основные направления работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Пока предложения в документ еще обсуждаются. Предполагается, что проект генсоглашения будет сформирован до конца октября. По большому счету инициатива заключается в том, чтобы сохранить кризисную меру поддержки и применять ее на постоянной основе, пояснил «Известиям» советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Егор Пьяных.

Планируется не только сделать эту выплату бессрочной для безработных, но и увеличить её размер до прожиточного минимума на ребёнка. Сейчас в целом по России это 10 700 рублей.

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#дети #финансы

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Комментарии
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  • Куратор

    Куратор
    1 час назад

    У бичуганов новый стимул плодится))

  • Дым

    Дым
    5 минут назад

    как всегда кто работает - тот остается в дураках, а тунеядцам господдержка

  • Дым

    Дым
    5 минут назад

    как всегда кто работает - тот остается в дураках, а тунеядцам господдержка

  • Pooss

    Pooss
    5 секунд назад

    Да Егор Пьяных "правильно" пояснил надо больше им денег. Их (алкашня) сейчас не заставишь работать а тут такая благодать денег дадут, дети их не видят и не увидят никогда то что им предназначается. Работаю с таким контингентом, у них такой лозунг внутренний, все что можно все пропьем.

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