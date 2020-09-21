В Тамбовском районе появилась новая зона отдыха

Фото: www.amurobl.ru

В селе Новоалександровка Тамбовского района в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» оборудовали зону отдыха. В 2018 году по аналогичной программе тут устанавливали тренажёры.

На создание места отдыха потратили более 900 000 рублей. Это средства федерального, областного, местного бюджетов, а также деньги спонсоров. Территорию, где будут проводить праздничные мероприятия, выложили тротуарной плиткой, установили лавочки, вазоны с цветами и урны, сообщает пресс-служба правительства области.

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#жизнь #отдых

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