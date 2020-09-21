В Тындинском районе пропала без вести 75-летняя женщина

Фото: @amursledcom

В Тындинском районе разыскивается пожилая женщина. Её нет дома уже больше двух месяцев.

Следственный комитет города Тынды разыскивает Галину Ивановну Стрельчук. Женщина ушла из дома на улице Спортивной в селе Соловьёвск ещё 18 июля. Её местонахождение неизвестно до сих пор.

Известно, что женщина проживала одна. Фотография, размещённая в ориентировке, сделана несколько лет назад. Сейчас женщина выглядит несколько иначе, но другого снимка, к сожалению, не нашлось.

На вид пропавшей амурчанке около 75-80 лет, рост около 155-160 сантиметров, худощавого телосложения, европейский тип лица, лицо овальное, волосы рыжие, короткая стрижка, карие глаза, лоб средней высоты, нос прямой, широкий, губы средней толщины.

Галина Ивановна вышла из дома в кофте зелёного цвета, коричневых штанах и туфлях чёрного цвета.

Сообщить имеющуюся информацию о пропавшей бабушке можно в следственные органы по телефонам: 8 (41656) 3-20-57, +7 (914) 610-55-01 или в полицию 8 (41656) 3-65-25, сообщает следственное управление Следственного комитета России по Амурской области.