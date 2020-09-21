Пособия для безработных с детьми предлагают сделать бессрочными

Уточняется, что речь только о несовершеннолетних, а надбавка должна быть пропорциональна количеству малышей в семье. Нововведение начало действовать в РФ с апреля: безработные родители получают дополнительно 3 тысячи рублей на каждого ребенка. Профсоюзы предлагают сделать эту меру поддержки постоянной и увеличить сумму выплат более чем в три раза. В правительстве предложения пока не комментируют, но, по расчетам экспертов, инициатива может обойтись бюджету в 25–27 миллиардов рублей в месяц.

Идея установить повышенное пособие для безработных, имеющих детей, сформулирована в предложениях ФНПР в проект генерального соглашения между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы. Этот документ определит основные направления работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Пока предложения в документ еще обсуждаются. Предполагается, что проект генсоглашения будет сформирован до конца октября.

Комментировать предложение пока преждевременно, сказали «Известиям» в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой (координирует работу комиссии).

Фактически идея ФНПР реализуется уже сейчас: с апреля безработные с детьми могут получить от государства дополнительные 3 тысячи рублей на каждого ребенка сверх суммы пособия. Однако пока это непостоянная мера поддержки: ее ввели только на время коронакризиса. На днях правительство приняло решение продлить выплаты на сентябрь, а будут ли они позже — неизвестно. Кроме того, получить средства может только один безработный родитель, даже если заработка лишились оба.

По большому счету инициатива заключается в том, чтобы сохранить кризисную меру поддержки и применять ее на постоянной основе, пояснил «Известиям» советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Егор Пьяных. Что касается размера доплаты, вопрос требует проработки, но предварительно можно говорить о величине прожиточного минимума на ребенка (сейчас в целом по России — 10,7 тысячи рублей), уточнил специалист. Также требуется дополнительное обсуждение вопроса, один родитель может претендовать на выплату или оба: скорее всего, целесообразна действующая модель, ведь средства перечисляются для ребенка, отметил Егор Пьяных.

В сентябре выплаты 3 тысячи рублей получат около 2,8 миллиона безработных с детьми, сообщала пресс-служба правительства ранее. С учетом того, что общее число официально зарегистрированных на бирже труда — около 3,6 миллиона человек, получается, что надбавка за ребенка нужна примерно 78 % безработных.

Пока же с сентября пособия по безработице снова начинают считать с учетом среднего заработка. С апреля по август автоматически назначалась выплата в максимальном размере — 12,1 тысячи рублей. Также с сентября минимальная сумма пособия опять составляет 1,5 тысячи рублей. С мая по август показатель был увеличен до 4,5 тысячи рублей. Однако антикризисную поддержку сохранили для бывших индивидуальных предпринимателей: они могут рассчитывать на максимальную сумму пособия и в сентябре. Всего они могут получать по 12,1 тысячи рублей не дольше трех месяцев.

На дополнительные выплаты около 10 тысяч рублей безработным с детьми по предложению профсоюзов может потребоваться еще около 25–27 миллиардов рублей в месяц, оценила для «Известий» заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Егорова.

Выплата в 3 тысячи рублей обходится бюджету более чем в 8 миллиардов в месяц.

К предлагаемым надбавкам больше вопросов не с точки зрения источника финансирования, а в плане целесообразности в принципе, отмечает в свою очередь Елена Егорова. В регионах с невысокими доходами доплата и 3 тысячи, и 10 тысяч рублей может считаться довольно высокой, указала она.

— Не станут ли эти доплаты средством «невыхода» на работу или получения работы без оформления трудового договора? И не приведет ли это к тому, что жить на пособия станет более выгодно, чем трудоустроиться? — рассуждает эксперт.

По информации Минтруда, больше всего граждан под риском увольнения трудится в сферах торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, а также в сфере услуг и транспортной отрасли, сообщали «Известия» ранее. При этом всего в стране в ближайшее время может попасть под сокращение меньше 1 % от всех работающих по найму, утверждают чиновники.