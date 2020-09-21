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21сентября
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сегодня, 11:50 3

В Зейском районе семью из пяти человек выселили из квартиры за нарушение тишины

В Зейском районе семью из пяти человек выселили из квартиры за нарушение тишины
Фото: pixabay.com

Семью из пяти человек выселили из квартиры за нарушение тишины. После соответствующего решения суда исполнительное производство поступило в отделение судебных приставов по Зейскому району.

Семья, живущая в квартире на условиях соцнайма, очень шумно себя вела, нарушая этим права соседей. Судебные приставы вручили жильцам постановление о возбуждении судебного производства, а также рассказали о возможных последствиях неисполнения решения суда.

После этого семья добровольно освободила квартиру, сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области.

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#закон

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Это же как шуметь надо было? О_О

  • Mainer

    Mainer
    2 часа назад

    Ну хоть где-то власти работают в этом направлении.

    Хорошая новость!

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Бухандосы видимо.

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