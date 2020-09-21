В Зейском районе семью из пяти человек выселили из квартиры за нарушение тишины
Семью из пяти человек выселили из квартиры за нарушение тишины. После соответствующего решения суда исполнительное производство поступило в отделение судебных приставов по Зейскому району.
Семья, живущая в квартире на условиях соцнайма, очень шумно себя вела, нарушая этим права соседей. Судебные приставы вручили жильцам постановление о возбуждении судебного производства, а также рассказали о возможных последствиях неисполнения решения суда.
После этого семья добровольно освободила квартиру, сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области.
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