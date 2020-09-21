В Зейском районе семью из пяти человек выселили из квартиры за нарушение тишины

Семью из пяти человек выселили из квартиры за нарушение тишины. После соответствующего решения суда исполнительное производство поступило в отделение судебных приставов по Зейскому району.

Семья, живущая в квартире на условиях соцнайма, очень шумно себя вела, нарушая этим права соседей. Судебные приставы вручили жильцам постановление о возбуждении судебного производства, а также рассказали о возможных последствиях неисполнения решения суда.

После этого семья добровольно освободила квартиру, сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области.