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21сентября
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сегодня, 17:00 0

«Наш Подкаст»: Евгений Банифатов

«Наш Подкаст»: Евгений Банифатов

Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, несколько месяцев выпускают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Первый сезон подкаста постепенно будет появляться на страницах ИА «Амур.инфо». Приятного прослушивания.

СПЕЦВЫПУСК.

00:00:00 – О том, как Женя попал к нам на подкаст, и об «Амурской осени».

00:02:35 – «Зайцев +1» и студенческие заработки. Час суда.

00:04:00 – Про продакшн, в котором Женя работает.

00:05:15 – Юмор, мемы, войны и Ирина Горбачёва.

00:11:15 – Инстаграм Жени, заваленный директ и так далее.

00:13:00 – Про Киру – PR-менеджера Жени.

00:14:35 – Патологическая нелюбовь к блогерам.

00:17:00 – Тяжела ли жизнь по графику?

00:19:25 – Как Женя попал в «Молодёжку»... и другие нелюбимые вопросы.

00:23:20 – Почему Женя к нам поехал на подкаст.

00:25:10 – Самый крутой проект, реализованный Женей.

00:33:20 – Мысли Жени, с которыми он идёт по жизни.

00:35:45 – Про поддержку от друзей. История.

00:39:10 – Плотный график и сон. Сколько спит Женя?

00:42:10 – Фанаты, фанатки, неадекваты и так далее.

00:45:20 – Закругляемся.

00:46:25 – Финальная мысль.

Аккаунт подкаста в Инстаграме: @nashpodcast

Телеграм-канал подкаста: @nashpodcast

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Аккаунт на Apple Podcasts

Алексей: @alexey_riman

Виктор: @polevikovitya

Просмотров всего: 65

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