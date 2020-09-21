«Наш Подкаст»: Евгений Банифатов
Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, несколько месяцев выпускают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Первый сезон подкаста постепенно будет появляться на страницах ИА «Амур.инфо». Приятного прослушивания.
СПЕЦВЫПУСК.
00:00:00 – О том, как Женя попал к нам на подкаст, и об «Амурской осени».
00:02:35 – «Зайцев +1» и студенческие заработки. Час суда.
00:04:00 – Про продакшн, в котором Женя работает.
00:05:15 – Юмор, мемы, войны и Ирина Горбачёва.
00:11:15 – Инстаграм Жени, заваленный директ и так далее.
00:13:00 – Про Киру – PR-менеджера Жени.
00:14:35 – Патологическая нелюбовь к блогерам.
00:17:00 – Тяжела ли жизнь по графику?
00:19:25 – Как Женя попал в «Молодёжку»... и другие нелюбимые вопросы.
00:23:20 – Почему Женя к нам поехал на подкаст.
00:25:10 – Самый крутой проект, реализованный Женей.
00:33:20 – Мысли Жени, с которыми он идёт по жизни.
00:35:45 – Про поддержку от друзей. История.
00:39:10 – Плотный график и сон. Сколько спит Женя?
00:42:10 – Фанаты, фанатки, неадекваты и так далее.
00:45:20 – Закругляемся.
00:46:25 – Финальная мысль.
Аккаунт подкаста в Инстаграме: @nashpodcast
Телеграм-канал подкаста: @nashpodcast
Аккаунт на Яндекс.Музыка
Аккаунт на Apple Podcasts
Алексей: @alexey_riman
Виктор: @polevikovitya
Просмотров всего: 65