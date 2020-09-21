«Наш Подкаст»: Евгений Банифатов

Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, несколько месяцев выпускают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Первый сезон подкаста постепенно будет появляться на страницах ИА «Амур.инфо». Приятного прослушивания.

Слушайте nashpodcast SPECIAL. Евгений Банифатов. на Яндекс.Музыке

СПЕЦВЫПУСК.

00:00:00 – О том, как Женя попал к нам на подкаст, и об «Амурской осени».

00:02:35 – «Зайцев +1» и студенческие заработки. Час суда.

00:04:00 – Про продакшн, в котором Женя работает.

00:05:15 – Юмор, мемы, войны и Ирина Горбачёва.

00:11:15 – Инстаграм Жени, заваленный директ и так далее.

00:13:00 – Про Киру – PR-менеджера Жени.

00:14:35 – Патологическая нелюбовь к блогерам.

00:17:00 – Тяжела ли жизнь по графику?

00:19:25 – Как Женя попал в «Молодёжку»... и другие нелюбимые вопросы.

00:23:20 – Почему Женя к нам поехал на подкаст.

00:25:10 – Самый крутой проект, реализованный Женей.

00:33:20 – Мысли Жени, с которыми он идёт по жизни.

00:35:45 – Про поддержку от друзей. История.

00:39:10 – Плотный график и сон. Сколько спит Женя?

00:42:10 – Фанаты, фанатки, неадекваты и так далее.

00:45:20 – Закругляемся.

00:46:25 – Финальная мысль.

Аккаунт подкаста в Инстаграме: @ nashpodcast

Телеграм-канал подкаста: @nashpodcast

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Алексей: @alexey_riman

Виктор: @polevikovitya