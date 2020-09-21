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21сентября
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сегодня, 11:31 2

Обязательная маркировка парфюма и фотокамер вводится в России с 1 октября

Обязательная маркировка парфюма и фотокамер вводится в России с 1 октября
Фото: pixabay.com

Этой осенью маркировка станет обязательной ещё для нескольких категорий товаров. С 1 октября 2020 года нововведения коснутся духов и туалетной воды, а также фотокамер и фотовспышек.

Немаркированные остатки парфюмерной продукции, которые не были реализованы до 1 октября, необходимо промаркировать до 30 сентября 2021 года. Аналогичные требования к фотокамерам и лампам-вспышкам действуют до 1 декабря этого года.

— Очень важно внимательно изучить все аспекты подготовки к реализации маркированной продукции. Этот вопрос актуален как для производителей товаров, так и для дистрибьюторов, дилеров или розничных точек, — отметила Татьяна Величко, заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области.

Процесс подготовки включает в себя несколько ключевых этапов. Участники оборота должны получить усиленную квалифицированную подпись. Без неё нельзя зарегистрироваться в системе «Честный знак» и подписывать передаточные документы при отгрузке товаров. Затем понадобится подключить электронный документооборот, который поможет отслеживать путь маркированной продукции между контрагентами.

Пригодится и специальная техника — 2D-сканер. Через него удобно проводить инвентаризацию на складах, сканировать код и передавать его оператору фискальных данных. Предпринимателям рекомендуют регулярно обновлять онлайн-кассы или программное обеспечение.

Подробности о процедуре маркировки товаров можно узнать на официальном сайте национальной системы маркировки «Честный знак».

Список маркируемых товаров утвержден Правительством РФ в 2018 году, а сквозную систему маркировки контрольными идентификационными знаками планируют сформировать к 2024 году.

Производителям она позволит защитить свой бренд от подделок и оптимизировать расходы за счет внедрения электронного документооборота, а потребитель через специальное приложение «Честный знак» получает гарантию того, что перед ним находится абсолютно легальный товар заявленного качества, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    усманову за каждую маркировочку не меньше рублика капает,хорошая страна с фынтастическими законами для тех кто делиться с кем надо

  • Undertaker

    Undertaker
    1 час назад

    Спрут

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