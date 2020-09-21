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21сентября
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сегодня, 11:08 0

В Китае нашли коронавирус на кальмарах из России

В Китае нашли коронавирус на кальмарах из России
Фото: pixabay.com

Власти китайской провинции Цзилинь обнаружили коронавирус COVID-19 на импортированных из РФ упаковках с замороженными кальмарами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на китайские и западные СМИ.

Теперь медики проводят тестирование на вирус людей, прикасавшихся к этому грузу. Изначально кальмаров доставили в столицу провинции Чанчунь. Затем одну из упаковок перевезли в город Фуюй, в котором в настоящее время как раз проверяют, не привело ли это к заражению кого-то из жителей коронавирусом.

В августе в двух китайских городах заявляли об обнаружении COVID-19 на упаковках с импортированными продуктами питания. Европейские СМИ, в свою очередь, напоминают, что в ВОЗ призывали без паники относиться к таким сообщениям и подчёркивали, что пока нет данных о том, что распространение вируса таким образом представляет реальную опасность.

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#коронавирус #Китай

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