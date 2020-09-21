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21сентября
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сегодня, 11:15 0

В Приамурье подтопленными остаются 20 приусадебных участков

В Приамурье подтопленными остаются 20 приусадебных участков
Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

На сегодняшний день на территории Амурской области в двух муниципальных образованиях остаются подтопленными 20 приусадебных участков: 16 в Благовещенске и четыре — в Ивановском районе.

За минувшие сутки пять подворий и один участок автомобильной дороги освободились от воды. Населенных пунктов без транспортного сообщения нет, сообщает пресс-служба минлесхоза и пожарной безопасности Приамурья.

На территории Амурской области развернутых ПВР нет. Подготовлены к развертыванию два ПВР вместимостью до 74 человек в Ромненском районе, в Серышеве и Благовещенске.

В ликвидации последствий дождевого паводка задействовано 53 человека и 24 единицы техники.

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#большая вода #МЧС

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