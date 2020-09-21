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Корреспонденту Амур.инфо пришлось отстоять часовую очередь, чтобы привиться от гриппа

Корреспонденту Амур.инфо пришлось отстоять часовую очередь, чтобы привиться от гриппа
Фото: Наталья Сиротова

В воскресенье, 20 сентября, в Благовещенске на набережной Амура возле ротонды все желающие могли сделать прививку от гриппа. Мобильный пункт вакцинации работал час — с 16:00 до 17:00. Однако, чтобы принять всех желающих, медикам пришлось задержаться до 18:00.

– В этом году у меня не было возможности поставить прививку от гриппа в рабочее время, поэтому, узнав о возможности привиться на выходных, вечером в воскресенье я отправилась на набережную. Я была уверена, что все пройдет быстро — мои знакомые уже ставили прививку в мобильных пунктах в прошлые выходные, очередей не было.

Чтобы вообще не стоять в очереди, я подошла к 16:45 — по моему плану к этому времени народу остаться уже не должно было. Однако я ошиблась — очередь тянулась от улицы Краснофлотской почти до ротонды. Передо мной стояло больше пятидесяти человек.

Привиться хотели все: и пенсионеры, и молодежь, люди среднего возраста. Прохожие подходили и спрашивали, что здесь раздают. Очередь увеличивалась. Было понятно, что до 17:00 всех не примут. Несколько человек подошли к водителю и спросили, есть ли смысл стоять — водитель загадочно отвечал, что пункт работает до 17:00, «но вы стойте».

— Я работаю всю неделю, никак среди дня не вырваться, придётся стоять, — делился в очереди мужчина.

При этом очередь двигалась довольно быстро, поэтому расходиться народ не спешил. Тем более возле ротонды шел концерт, который развлекал стоящих.

Моя очередь ставить прививку подошла через 40-45 минут, но буквально на подступах к мобильному пункту вакцина закончилась. И здесь нужно отдать должное медикам — нас попросили подождать, пока подвезут новую дозу вакцины. Дополнительные 5-10 минут ожидания уже никого не смущали. Вакцину подвезли быстро, как и обещали, и я наконец-то поставила прививку.

Работа в самом мобильном пункте поставлена на поток — пока медсестра вводит вакцину, тут же врач проверяет твои документы и выписывает справку.

Очередь возле мобильного пункта удивила — сейчас настолько модно антипрививочное движение, что, если честно, к такому я не была готова. Очень порадовало, что привили всех желающих, а не только тех, кто успел с 16:00 до 17:00, ведь для многих это единственная возможность поставить прививку.

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#медицина #здоровье #Испытано на себе

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    А где же обязательный осмотр врачом перед прививкой???

    А вообще, сомнительное удовольствие стоять целый час в толпе сомнительных людей с сомнительным здоровьем ради сомнительной прививки. )

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    дело личное.я последний раз вроде бы 2008 прививался,2 дня провалялся пластом,с тех пор - нафиг

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