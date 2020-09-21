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21сентября
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сегодня, 11:09 1

В Благовещенске откроют еще один участок набережной и отремонтируют две школы

В Благовещенске откроют еще один участок набережной и отремонтируют две школы
Фото: www.amur.info/

Областное правительство выделит более полумиллиарда рублей на берегоукрепление и реконструкцию набережной Амура в Благовещенске. Также средства пойдут на строительство и ремонт улично-дорожной сети Благовещенска.

Будут проведены работы по модернизации коммунальной инфраструктуры, в частности, отремонтируют водопроводную сеть по улице Тепличной. Также планируется произвести замену парового котла в самой большой котельной города и построить тепловую сеть для будущей канатной дороги.

Около 250 миллионов рублей предусмотрено для обустройства общественных пространств и дворовых территорий, 65,6 миллиона рублей — на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет города поступит 63,5 миллиона рублей.

Ещё четверть миллиарда направят в сферу образования. Отремонтируют школу № 17 и гимназию № 1. Также средства пойдут на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство благовещенским педагогам и организацию бесплатного горячего питания ученикам начальных классов, включая предоставление сертификатов для посещения детьми негосударственных дошкольных учреждений, сообщает в своем Инстаграме администрация Благовещенска.

Напомним, более миллиарда рублей планируется потратить в Благовещенске на развитие города и поддержку бизнеса. Деньги м­эр города запросил в рамках уточнения городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. На заседании комитета по бюджету, финансам и налогам были поддержаны изменения в главный финансовый документ города. Доходы Благовещенска увеличили на 1 264,5 миллиона рублей за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов.

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#ЖКХ #мэрия #образование

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Комментарии
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  • amurskiy_rotan

    amurskiy_rotan
    1 час назад

    Реконструкция набережной Амура в каком направлении профинансируется? Имеется в виду в сторону реки Зея или в вверх по течению?

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