В столице Приамурья сбили велосипедистку и её шестилетнюю дочь

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В прошлую пятницу, 18 сентября на перекрестке улиц Северная — Загородная автомобиль сбил двух велосипедисток. Они отделались травмами, но остались живы.

В восемь вечера женщина ехала на велосипеде и везла на раме свою дочь. УАЗ-452 поворачивал направо и не пропустил велосипед. Столкновение произошло в тёмное время суток. Однако на велосипеде отсутствовали световозвращающие элементы, а на велосипедистках не было защитной экипировки.

Всего за прошедшие выходные дни на дорогах города и района зарегистрировали 68 дорожно-транспортных происшествий. В них 13 человек получили различные травмы, сообщает пресс-служба ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».