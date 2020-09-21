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21сентября
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сегодня, 10:54 1

В столице Приамурья сбили велосипедистку и её шестилетнюю дочь

В столице Приамурья сбили велосипедистку и её шестилетнюю дочь
Фото: unsplash.com

В прошлую пятницу, 18 сентября на перекрестке улиц Северная — Загородная автомобиль сбил двух велосипедисток. Они отделались травмами, но остались живы.

В восемь вечера женщина ехала на велосипеде и везла на раме свою дочь. УАЗ-452 поворачивал направо и не пропустил велосипед. Столкновение произошло в тёмное время суток. Однако на велосипеде отсутствовали световозвращающие элементы, а на велосипедистках не было защитной экипировки.

Всего за прошедшие выходные дни на дорогах города и района зарегистрировали 68 дорожно-транспортных происшествий. В них 13 человек получили различные травмы, сообщает пресс-служба ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

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#ДТП

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 минуты назад

    "отделались травмами, но остались живы"

    Шедеврально!!!

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