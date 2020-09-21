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21сентября
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сегодня, 10:29 0

Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов
Фото: PersonaStars

В возрасте 71 года в Москве умер режиссер, актер и ведущий «Русского лото» Михаил Борисов, пишут «Известия».

Заслуженный артист России был госпитализирован 19 сентября прямо со съемочной площадки из-за ухудшения самочувствия. По данным РЕН ТВ, у Борисова диагностировали воспаление легких. Медики подключили его к аппарату ИВЛ и ввели в состояние медикаментозной комы.

Позднее при транспортировке в другую клинику у артиста наступила клиническая смерть. Врачи боролись за его жизнь, но актер скончался.

Михаил Борисов — советский и российский актер, режиссер и телеведущий. В 1990 году был главным режиссером московского драматического театра «Глобус». В 2000 году получил звание заслуженного артиста РФ. Больше всего известен зрителям в качестве ведущего «Русского лото».

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#культура #происшествия

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