Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Заслуженный артист России был госпитализирован 19 сентября прямо со съемочной площадки из-за ухудшения самочувствия. По данным РЕН ТВ, у Борисова диагностировали воспаление легких. Медики подключили его к аппарату ИВЛ и ввели в состояние медикаментозной комы.

Позднее при транспортировке в другую клинику у артиста наступила клиническая смерть. Врачи боролись за его жизнь, но актер скончался.

Михаил Борисов — советский и российский актер, режиссер и телеведущий. В 1990 году был главным режиссером московского драматического театра «Глобус». В 2000 году получил звание заслуженного артиста РФ. Больше всего известен зрителям в качестве ведущего «Русского лото».