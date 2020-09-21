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сегодня, 10:40 0

В Благовещенске пожарные тушили автомобиль (видео)

В Благовещенске пожарные тушили автомобиль (видео)
Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

В Благовещенске вечером, 20 сентября, пожарные выезжали на тушение автомобиля по улице Октябрьской.

Сообщение о возгорании поступило в 20:37. Через пять минут на место происшествия прибыли пожарные спасатели в составе семи человек и двух единиц техники. Через три минуты открытое горение удалось ликвидировать.

В результате инцидента огнем повреждены моторный отсек, лобовое стекло и переднее колесо. Пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, вероятная причина возгорания – поджог.

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#криминал #МЧС #пожары

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