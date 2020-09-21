В Благовещенске пожарные тушили автомобиль (видео)
В Благовещенске вечером, 20 сентября, пожарные выезжали на тушение автомобиля по улице Октябрьской.
Сообщение о возгорании поступило в 20:37. Через пять минут на место происшествия прибыли пожарные спасатели в составе семи человек и двух единиц техники. Через три минуты открытое горение удалось ликвидировать.
В результате инцидента огнем повреждены моторный отсек, лобовое стекло и переднее колесо. Пострадавших нет.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, вероятная причина возгорания – поджог.
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