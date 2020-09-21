В Магдагачинском районе поезд переехал мужчину

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В Магдагачинском районе на железнодорожных путях произошла трагедия. В ночь на субботу, 19 сентября, под поезд попал местный житель. В результате происшествия мужчина погиб на месте.

В субботу, 19 сентября, в 00:18 в Сковородинский линейный отдел поступило сообщение о том, что на втором пути в колее обнаружен труп мужчины.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что мужчина скончался, у него ампутированы ноги. Личность потерпевшего установлена. Погибшим оказался 54-летний местный житель станции Чалганы, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

По данному факту сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по установлению всех обстоятельств произошедшего. Материалы дела будут переданы в Восточно-Сибирское следственное управление Следственного комитета РФ на транспорте.