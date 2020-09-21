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21сентября
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Подозреваемый в отправке яда Трампу задержан на границе Канады и США

Подозреваемый в отправке яда Трампу задержан на границе Канады и США
Фото: Яндекс.Новости

Человек, который, как полагает следствие, мог послать американскому президенту Дональду Трампу письмо, содержавшее ядовитое вещество рицин, задержан при попытке въехать в Соединенные Штаты из Канады, пишет ТАСС. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания NBC со ссылкой на источник в американских органах правопорядка.

По его данным, задержание провели сотрудники Таможенно-пограничной службы США (при министерстве национальной безопасности страны). Подробности не приводятся.

Телекомпания CNN в субботу первой проинформировала о том, что сотрудники американских правоохранительных органов ранее на этой неделе перехватили адресованное президенту письмо, содержавшее рицин — ядовитое вещество, которое получают из касторовых бобов. Выяснением обстоятельств происшествия занимаются Федеральное бюро расследований (ФБР) и Секретная служба США. Письмо было отправлено из Канады.

ФБР подтвердило факт перехвата послания. «ФБР со своими партнерами из Секретной службы США и инспекции Почтовой службы изучает подозрительное письмо, полученное на почтовом объекте правительства США. В настоящее время сведений о наличии угрозы общественной безопасности нет», — говорится в кратком сообщении, размещенном в субботу на странице бюро в Twitter.

Рицин является белковым ядом растительного происхождения. При попадании в организм он может вызвать тошноту, рвоту, внутреннее кровотечение, привести к отказу органов и смерти. Противоядия от рицина нет.

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#происшествия #США

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