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21сентября
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сегодня, 10:04 0

На этой неделе в Благовещенске возможны перерывы в радиовещании

На этой неделе в Благовещенске возможны перерывы в радиовещании
Фото: pixabay.com

Амурский областной радиотелевизионный передающий центр предупредил жителей Благовещенска и ближайших к нему населённых пунктов о возможных перерывах вещания радиостанций. 22-25 и 28 сентября из эфира могут пропадать «Радио России», «Маяк» и «Вести-FM».

Перерывы вещания могут наблюдаться с 09:15 до 13:30 и с 14:00 до 17 часов по местному времени. Это связано с работами по монтажу нового оборудования на телебашне в Благовещенске, сообщает пресс-служба филиала РТРС «Амурский ОРТПЦ».

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#связь #СМИ

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