Школьники в Белогорске заразились коронавирусом

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«В Белогорске ситуация относительно хоть и благополучная, но есть тревожные симптомы. Несмотря на то, что нам за всё время удалось не допустить вспышек в детских садах и они работали постоянно, сейчас, после начала учебного года, три класса в трёх школах находятся на дистанционном обучении — у учеников выявлен ковид», — написал Станислав Мелюков.

Глава Белогорска призвал горожан соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

«Понимаю, что всем всё порядком надоело, но пора всерьёз вспомнить рекомендации Роспотребнадзора и снова начать соблюдать осторожность. С понедельника проверки возобновятся. Очень не хочется повторной самоизоляции и карантина», — добавил глава Белогорска.

Станислав Юрьевич пообещал начать в городе отопительный сезон, как только в домах белогорцев станет менее комфортно.

«Сейчас идёт сезонный подъем ОРВИ. Поэтому с отопительным сезоном тянуть не будем. Как только станет некомфортно, он начнётся без оглядки на пресловутые "меньше +8 среднесуточной в течение 5 дней"», — пообещал мэр Белогорска.