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21сентября
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сегодня, 09:37 2

Школьники в Белогорске заразились коронавирусом

Школьники в Белогорске заразились коронавирусом
Фото: pixabay.com

Глава города Белогорска Станислав Мелюков в своём инстаграм-аккаунте рассказал о ситуации с коронавирусом в городе. По словам мэра, COVID-19 выявлен у нескольких школьников города.

«В Белогорске ситуация относительно хоть и благополучная, но есть тревожные симптомы. Несмотря на то, что нам за всё время удалось не допустить вспышек в детских садах и они работали постоянно, сейчас, после начала учебного года, три класса в трёх школах находятся на дистанционном обучении — у учеников выявлен ковид», — написал Станислав Мелюков.

Глава Белогорска призвал горожан соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

«Понимаю, что всем всё порядком надоело, но пора всерьёз вспомнить рекомендации Роспотребнадзора и снова начать соблюдать осторожность. С понедельника проверки возобновятся. Очень не хочется повторной самоизоляции и карантина», — добавил глава Белогорска.

Станислав Юрьевич пообещал начать в городе отопительный сезон, как только в домах белогорцев станет менее комфортно.

«Сейчас идёт сезонный подъем ОРВИ. Поэтому с отопительным сезоном тянуть не будем. Как только станет некомфортно, он начнётся без оглядки на пресловутые "меньше +8 среднесуточной в течение 5 дней"», — пообещал мэр Белогорска.

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#коронавирус #Белогорск #дети #здоровье

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Блин... Даже заголовок не могут правильно написать! (((

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    12300-11550р. или прививка

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