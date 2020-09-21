Россия прекращает вывозные рейсы из других стран

Прекращение вывозных рейсов связано с возобновлением транспортного сообщения между государствами и появлением возможности для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами. В качестве альтернативы этой меры на коммерческой основе задействуют самолеты, возвращающиеся в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов. Сейчас такие рейсы осуществляет авиакомпания «Аэрофлот».

В связи пандемией коронавируса с 27 марта прекратилось регулярное и чартерное авиасообщение между Россией и другими странами. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на российской территории и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства. За время пандемии в стране организовали более 580 вывозных рейсов в Россию, на них перевезли более 92 тысяч человек.

С 1 августа также возобновились рейсы в Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, разрешены полеты в Танзанию, однако пока таких рейсов нет. С 10 августа возобновились полеты на турецкие курорты: в Анталью, Бодрум и Даламан. С 15 августа возобновились рейсы в Швейцарию.

Также пресс-служба правительства сообщала, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Полеты в Каир начались 9 сентября, в Мале — 10 сентября, в Эмираты — 11 сентября.

Кроме того, с 21 сентября Россия возобновляет полеты в Казахстан, Белоруссию и Киргизию, с 27 сентября — в Южную Корею.