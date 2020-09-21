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21сентября
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сегодня, 09:24 1

В Верхнеблаговещенском продолжают восстанавливать проезд

В Верхнеблаговещенском продолжают восстанавливать проезд
Фото: пресс-служба администрации города

В селе Верхнеблаговещенское специалисты продолжают восстанавливать проезд. В минувшие выходные подрядная организация сделала дамбу для отвода воды, сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас ведутся работы по осушению необходимого участка и подготавливается основание под устройство монолитного водопропускного сооружения. Сегодня рабочие приступят к бетонированию нижней части объекта, а затем боковых и верхней частей конструкции.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев поручил восстановить проезд в максимально короткие сроки, но не в ущерб качеству и с соблюдением норм.

Напомним, аварийное мостовое сооружение, соединяющее Благовещенск и Благовещенский район, было демонтировано. После сильного ливня подмыло опорные части строения и произошло обрушение части инженерного сооружения.

Обследовав объект, эксперты пришли к выводу, что мост не соответствует строительным нормам и правилам, а его дальнейшая эксплуатация небезопасна. Вместо него сейчас строители обустраивают новый проезд, представляющий из себя водоотводную конструкцию с насыпью.

Закончить работы планируется к 1 ноября. Проезд автомобильного транспорта на время работ осуществляется по объездной дороге.

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#дороги #ЖКХ #мэрия #транспорт #строительство

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    мощная техника!

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