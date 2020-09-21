Фотогалерея Амур.инфо: закрытие «Амурской осени»

В воскресенье, 20 сентября, в Благовещенске закончилась 18-я «Амурская осень». Торжественная церемония состоялась в Общественно-культурном центре Благовещенска.

Прямую трансляцию церемонии читатели Амур.инфо могли видеть в прямом эфире. А сегодня мы предлагаем вам возможность ещё раз посмотреть — как это было.

Гран-при конкурса получил фильм «Когда она приходит» молодого режиссёра Александра Цоя.