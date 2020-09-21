Выбор читателей за 20 сентября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 20 сентября.

Последние дни выдались довольно прохладными. Жители областного центра заговорили о том, когда же в их домах начнут греть батареи. Ситуацию прокомментировал в своём Инстаграме мэр Благовещенска.

Вчера вечером, 19 сентября вечером селе Варваровка Октябрьского района из окна на четвертом этаже дома по улице Молодёжной выпал мальчик 2015 года рождения.

В Приморском крае нашли тело утонувшего дайвера. Спасатели предполагают, что причиной трагедии стало состояние здоровья пожилого человека.

По результатам выборочного обследования популяционный иммунитет к вирусу SARS CoV-2 у населения Амурской области составил 45,4 %. С 5 по 9 октября управление Роспотребнадзора по Амурской области планирует провести II этап оценки популяционного иммунитета. Тестирование проведут среди тех, кто сдавал анализы на первом этапе.