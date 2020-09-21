Гороскоп 21 сентября: Стрельцам стоит заняться наукой, а Козероги могут заболеть

Восход Солнца: 06:15

Заход Солнца: 18:30

Солнце в Деве.

Овен. День очищения и отказа от всего ненужного. Не стоит браться за дела, о которых вы не имеете полного представления. Чтобы не пришлось разочароваться, отложите исполнение задуманного на начало нового года. Повседневные хлопоты и заботы захватят вас целиком.

Телец. Сегодня вам удастся подогнать все хвосты, главное чтоб проснулось такое желание. Повышенная активность и погоня за наживой может основательно навредить. Займитесь духовным преобразованием, сходите в храм и почитайте специальную литературу.

Близнецы. Благоприятный день для общения, заключения брака, семейных отношений, любовных приключений. Не исключено, что женщины-Блезнецы сегодня смогут блеснуть в обществе, быть в центре внимания. Постарайтесь умерить экстравагантность — вас могут неправильно понять. Мужчин-Блзнецов ожидают финансовые потери, связанные скорее всего с неуемным стремлением к риску.

Рак. Благоприятный день, открывающий новые перспективы. Не отказывайтесь от участия друзей в корректировке намеченных планов. Помощь влиятельных лиц, покровителей отразится на получении нового места или на смене основного источника заработка. Соблюдайте осторожность и предусмотрительность. Существует вероятность непредвиденных трат или финансовых потерь.

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Лев. Не огорчайтесь, если день покажется вам нелегким. Берегите силы. Обратите внимание на окружающих вас людей - не исключено, что, увлекшись своими идеями и стремлением к материальному благополучию, вы сейчас упускаете возможность, о которой давно мечтали.

Дева. Этот день принесет дополнительные возможности для реализации ваших ближайших целей, попробуйте действовать нестандартно. Удачный день. Усиливаются аура, способности к достижению намеченных целей, личное обаяние. Однако возможна опасность быть обманутым в коммерческих операциях. Отложите крупные покупки на следующую неделю.

Весы. Для вас идёт благополучный период, который внесет яркие краски практически во все области деятельности. Ваше мнение придется по вкусу руководству, так что не стесняйтесь выдвигать новые предложения. В этот день вы проявите небывалую злость к человеку, который недавно вас подвел в решении финансовых проблем.

Скорпион. Представители этого знака могут отправиться в командировку или путешествие, но что бы это ни было, оно будет интригующим. Неблагоприятный день. Жизненный потенциал снижен, что может повлечь за собой обострение хронических заболеваний.

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Стрелец. Сегодня вам легко даются новые знания, поэтому воспользуйтесь моментом и окунитесь в ту науку, куда раньше было страшно заглядывать. День будет удачным, если вы сможете поддать сомнениям некоторые свои идеи и взглянуть на них максимально трезво!

Козерог. Сегодня обратите внимание на свое здоровье. В случае недомогания немедленно обратитесь к врачу — болезнь может принять затяжной характер. Не исключены небольшие семейные неприятности. Трудности в отношениях с близкими людьми могут привести к противостоянию, которое закончится не в вашу пользу.

Водолей. Благоприятный день для новых знакомств, посещения новых мест, путешествий, обращения к органам власти, в учреждения. Ваша проницательность, оптимизм и творческий подход к любому делу могут привести к высоким результатам.

Рыбы. В последнее время вы отвлекаетесь от своих проблем, пытаясь решить чужие. Благоприятный день. Хороший день для принятия ответственных решений и активных действий в сфере профессиональной деятельности и в личной жизни. Следует обратить пристальное внимание на новые выгодные деловые предложения или новые знакомства и использовать их с максимальной выгодой для себя.

Астролог: Вальдемар Небоходцев