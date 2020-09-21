Гороскоп 21-27 сентября: каким знакам повезёт на этой неделе

Общий астрологический прогноз на неделю с 21 по 27 сентября для всех знаков Зодиака.

Овен. На этой неделе многое будет зависеть от того, решитесь ли вы реализовать какую-то старую идею и изменить своё существование, или пойдете на попятную и предпочтете оставить все, как есть.

Телец. В любом союзе вам нужно достаточное количество независимости. Скорее всего, вы попытаетесь занять в нём центральное место, и, возможно, здесь не обойдется без соперничества. А еще, просто в силу природного любопытства, вам без видимой причины постоянно будет хотеться знать все о каждом.

Близнецы. Положение вещей на этой неделе можно охарактеризовать одним словом: «неопределенность». В одних случаях вы не знаете, как лучше поступить, а посему принимаете Соломоново решение — не поступать никак. В других — вы ждете первого хода от того, кто играет белыми.

Рак. Воздух вокруг вас наэлектризован тонкими энергиями, и аура настолько густа, что в ней мог бы застрять бадминтонный воланчик. А вы – тот, кто мог бы быть магом и чародеем, всего-навсего (к примеру) обычный слесарь. Но в иные минуты, использовав гаечный ключ как волшебную палочку, вы можете вдруг сотворить чудо.

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Лев. Вы давно позабыли о старых знакомых, а они неожиданно напомнят о себе. Вы узнаете много нового из их рассказов и просто хорошо проведете время. Отдых вам необходим, ведь вы так упорно трудились.

Дева. Представители этого знака зодиака постоянно совершают необдуманные, импульсивные поступки. Девам кажется, что окружающие угнетают их свободу и стараются сделать все возможное, лишь бы уколоть побольнее.

Весы. В самом начале недели Весы могут направить свои усилия в ложном направлении и потерпеть фиаско на этом пути. Прежде чем предпринимать важные действия, хорошенько подумайте – а надо ли это вам? Ложные целеполагания характерны при профессиональной деятельности и в отношениях с начальством.

Скорпион. Финансовое благополучие зависит от вас. Необходимо заниматься четким планированием финансовых моментов. Хотя есть вероятность денежных поступлений. Учтите, что ваша новая знакомая в будущем принесет массу проблем.

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Стрелец. Звезды советуют Стрельцам умерить свои амбиции и не предпринимать инициатив ради достижения своих целей. Излишним нетерпением вы можете сами себе навредить, в итоге получите результат, прямо противоположный ожидаемому.

Козерог. В этот период постарайтесь чаще искать компромиссные решения. Коллеги и знакомые будут провоцировать Козерогов, поэтому придется держать под строгим и постоянным контролем собственные эмоции, что окажется не самой простой задачей.

Водолей. Над вами властвуют эмоции, предопределяющие все — в первую очередь, самочувствие, а вслед за ним — отношения с близкими, настроение, производительность труда, успешность бизнеса и такое прочее. Побороть это непростое состояние проще всего сосредоточением и прилежанием в труде. Подумаешь, и не с таким справлялись!

Рыбы. Рыбы будут для себя в этот период интересом № 1. Кто-то приболеет и озаботится своим здоровьем. Кто-то почувствует вдохновение к бытовым застарелым проблемам или здоровому образу жизни.

Астролог: Вальдемар Небоходцев