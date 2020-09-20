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Гран-при «Амурской осени» получил фильм «Когда она приходит»

Гран-при «Амурской осени» получил фильм «Когда она приходит»

Вечер, 20 сентября в зале ОКЦ подвели итоги 18-ой «Амурской осени». Гран-при конкурса получил фильм «Когда она приходит» молодого режиссёра Александра Цоя.

Фильм — это история про молодого человека, который волю судьбы при страшных обстоятельствах получил возможность воплощать в жизнь свои желания. История о выборе и искушении.

— Спасибо, спасибо организаторам конкурса, моим педагогам и наставникам. Я хочу всем пожелать, чтобы с вами были рядом те, кто готов подставить плечо, — сказал после вручения статуэтки Александр Цой.

Нужно отметить, что картина получила максимальное признание на фестивале. Пётр Скворцов, сыгравший главную роль в фильме, получил приз за лучшую мужскую роль. А самого Александра Цоя признали лучшим режиссёром.

Узнать других победителей можно прочтя нашу прямую трансляцию.

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#Фестиваль «Амурская осень»

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