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20сентября
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сегодня, 18:40 2

В Приамурье 30 новых случаев COVID

В Приамурье 30 новых случаев COVID
Фото: pixabay.com

На сегодня, 20 сентября в Амурской области лабораторно подтвердили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 12 в Благовещенске, по 3 в Белогорске и Тындинском районе, по 2 в Благовещенском, Серышевском и Тамбовском районах. По одному в Свободном, Шимановске, а также Белогорском, Завитинском, Константиновском и Октябрьском районах.

«Таким образом, по состоянию на 20.09.2020 с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 3989 случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Показатель заболеваемости – 504,91 на 100 тысяч населения», сообщили в Роспотребнадзоре.

Таким образом за весь период 2592 человека выписаны из стационара с выздоровлением. Число летальных случаев от COVID-19 остаётся на уровне 48 человек из них 67 % приходится на лиц старше 65 лет.

По-прежнему больше всего случаев протекает в форме пневмонии. Медики отмечают рост случаев тяжёлым течением болезни.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

    А вот вам и вторая волна.

  • donald28rus

    donald28rus
    18 минут назад

    А когда 9-ый вал начнётся. Достали.

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