В Благовещенске тепло и солнечно: прогноз погоды на 21 сентября

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В Белогорске и Свободном завтра пасмурно, дождь. Температура днём +9°С…+17°С. Ветер юго-западный 2-4 метров в секунду. В Райчихинске, Завитинске и Архаре пройдут небольшие дожди. Днём воздух прогреется до +15°С. Ветер переменных направлений, слабый. В Шимановске малооблачно, без осадков. Температура днём +8°С…+15°С. Ветер северо-восточный 3-9 метров в секунду. В Зее солнечно. Днём столбик термометра покажет +12°С…+18°С. Ветер переменных направлений. В Тынде и Сковородине облачно, без осадков. Температура днём +7°С…+16°С. Ветер от юго-западного до юго-восточного слабый, сообщает сайт gismeteo.ru