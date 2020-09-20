В Благовещенске тепло и солнечно: прогноз погоды на 21 сентября
По сообщению Амурского гидрометцентра, завтра на территории области местами небольшой дождь. В ночные и утренние часы местами опустится туман. Температура ночью по северу 2…+7°С, местами 0…-5°С. Днём температура +13°С…+18°С. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. По югу ночные температуры будут в пределах +9°С, по центральным и южным районам местами заморозки на поверхности почвы до -2°С. Днём воздух прогреется до +15°С…+17°С. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду.
В Белогорске и Свободном завтра пасмурно, дождь. Температура днём +9°С…+17°С. Ветер юго-западный 2-4 метров в секунду. В Райчихинске, Завитинске и Архаре пройдут небольшие дожди. Днём воздух прогреется до +15°С. Ветер переменных направлений, слабый. В Шимановске малооблачно, без осадков. Температура днём +8°С…+15°С. Ветер северо-восточный 3-9 метров в секунду. В Зее солнечно. Днём столбик термометра покажет +12°С…+18°С. Ветер переменных направлений. В Тынде и Сковородине облачно, без осадков. Температура днём +7°С…+16°С. Ветер от юго-западного до юго-восточного слабый, сообщает сайт gismeteo.ru
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