«Амурская осень-2020»: итоги (прямая трансляция)

Обновлено: 19:45



Вот и подошёл к концу 18-й фестиваль кино и театра «Амурская осень». В зале ОКЦ началась церемония закрытия, на которой подведут итоги и назовут победителей. Мы постараемся первыми сообщить о том, кто стал лучшим в конкурсных номинациях. Следите за обновлением новости!

Прямая трансляция

Итоги:

Спецприз губернатора Амурской области за вклад в развитие профессии вручили Борису Щербакову.

Спецприз мэра Благовещенска вручили Александру Половцеву.

— Очень неожиданно и приятно. Я первый раз в Благовещенске, в составе жюри антрипризных спектаклей. Всё в первый раз, спасибо вам огромное, — сказал Александр.

Спецприз оргкомитета фестиваля вручили Темине Туева.

— Очень давно хотела приехать. Спасибо большое Сергею Новожилову, что согласился привезти на фестиваль игровое кино Кавказа, — сказала Темина Давидовна.

Спецприз администрации города Свободного за вклад в комедию вручили Марине Дюжевой.

— Спасибо большое. Очень неожиданно, ведь сюда я приехала не с комедийным спектаклем. Никто не знает, что с Гайдаем всегда сотрдуничал Леонид Дербенёв, а я являюсь бабушкой его правнука, — сказала Марина Михайловна.

Приз за лучшую мужскую роль в конкурсе короткометражных фильмов получил Павел Рассомахин (картина «Рад тебя видеть»).

Лучший режиссёр в конкурсе короткометражных фильмов — Владимир Головнёв (картина «Рад тебя видеть»).

Лучший короткометражный фильм — «Жертва», режисёр Руслан Сорокин.

Специальный приз исполнительной дирекции фестиваля вручили Екатерине Семёновой.

Спецприз совета партнёров фестиваля вручили спектаклю «Генри и Элен».

Приз президента фестиваля вручили Вячеславу Гугиеву.

КОНКУРС АНТРИПРИЗЫ

Специальный приз жюри получила Елизавета Арзамасова, спектакль «Кабы я была...»

Лучшая роль второго плана — Владимир Виноградов, спектакль «Любимая женщина Дон Жуана», Роман Курцын «Любимая женщина Дон Жуана».

Лучшая мужская роль — Михаил Пшеничный, спектакль «Зигзаг удачи».

Лучшая женская роль — Светлана Антонова, спектакль «Когда ангелы шутят».

Лучшая режиссура — Дмитрий Бурукин, спектакль «Зигзаг удачи».

Лучший спектакль — «Когда ангелы шутят».

КОНКУРС ПОЛНОМЕТРАЖНОГО КИНО

Специальный приз прессы — «Конференция» режиссёр Иван Твердовский.