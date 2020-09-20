«Амурская осень-2020»: итоги (прямая трансляция)
Обновлено: 19:45
Вот и подошёл к концу 18-й фестиваль кино и театра «Амурская осень». В зале ОКЦ началась церемония закрытия, на которой подведут итоги и назовут победителей. Мы постараемся первыми сообщить о том, кто стал лучшим в конкурсных номинациях. Следите за обновлением новости!
Прямая трансляция
Итоги:
Спецприз губернатора Амурской области за вклад в развитие профессии вручили Борису Щербакову.
Спецприз мэра Благовещенска вручили Александру Половцеву.
— Очень неожиданно и приятно. Я первый раз в Благовещенске, в составе жюри антрипризных спектаклей. Всё в первый раз, спасибо вам огромное, — сказал Александр.
Спецприз оргкомитета фестиваля вручили Темине Туева.
— Очень давно хотела приехать. Спасибо большое Сергею Новожилову, что согласился привезти на фестиваль игровое кино Кавказа, — сказала Темина Давидовна.
Спецприз администрации города Свободного за вклад в комедию вручили Марине Дюжевой.
— Спасибо большое. Очень неожиданно, ведь сюда я приехала не с комедийным спектаклем. Никто не знает, что с Гайдаем всегда сотрдуничал Леонид Дербенёв, а я являюсь бабушкой его правнука, — сказала Марина Михайловна.
Приз за лучшую мужскую роль в конкурсе короткометражных фильмов получил Павел Рассомахин (картина «Рад тебя видеть»).
Лучший режиссёр в конкурсе короткометражных фильмов — Владимир Головнёв (картина «Рад тебя видеть»).
Лучший короткометражный фильм — «Жертва», режисёр Руслан Сорокин.
Специальный приз исполнительной дирекции фестиваля вручили Екатерине Семёновой.
Спецприз совета партнёров фестиваля вручили спектаклю «Генри и Элен».
Приз президента фестиваля вручили Вячеславу Гугиеву.
КОНКУРС АНТРИПРИЗЫ
Специальный приз жюри получила Елизавета Арзамасова, спектакль «Кабы я была...»
Лучшая роль второго плана — Владимир Виноградов, спектакль «Любимая женщина Дон Жуана», Роман Курцын «Любимая женщина Дон Жуана».
Лучшая мужская роль — Михаил Пшеничный, спектакль «Зигзаг удачи».
Лучшая женская роль — Светлана Антонова, спектакль «Когда ангелы шутят».
Лучшая режиссура — Дмитрий Бурукин, спектакль «Зигзаг удачи».
Лучший спектакль — «Когда ангелы шутят».
КОНКУРС ПОЛНОМЕТРАЖНОГО КИНО
Специальный приз прессы — «Конференция» режиссёр Иван Твердовский.
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