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Фотогалерея Амур.инфо: ледовое шоу «Амурской осени»

Фотогалерея Амур.инфо: ледовое шоу «Амурской осени»

В субботу, 19 сентября, в Благовещенске в рамках «Амурской осени» прошло большое традиционное ледовое шоу. Мероприятие в этом году посвятили медикам, которые борются с коронавирусом.

На катке собрались четырехкратный чемпион России, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы Максим Ковтун, победители и призёры этапов Гран-при, чемпионы мира среди юниоров в произвольной программе, серебряные призёры финала Кубка России Илья Спиридонов и Мария Павлова.

Вокальные номера исполнили Андрей Андреев, Григорий Адаменко, Владислав Шкляев, Сергей Комаров, Евгений Банифатов, Лиза Арзамасова и Елена Чарквиани, Екатерина Семенова и Анна Куркова.

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#Фестиваль «Амурская осень»

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