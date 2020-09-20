Фотогалерея Амур.инфо: ледовое шоу «Амурской осени»
В субботу, 19 сентября, в Благовещенске в рамках «Амурской осени» прошло большое традиционное ледовое шоу. Мероприятие в этом году посвятили медикам, которые борются с коронавирусом.
На катке собрались четырехкратный чемпион России, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы Максим Ковтун, победители и призёры этапов Гран-при, чемпионы мира среди юниоров в произвольной программе, серебряные призёры финала Кубка России Илья Спиридонов и Мария Павлова.
Вокальные номера исполнили Андрей Андреев, Григорий Адаменко, Владислав Шкляев, Сергей Комаров, Евгений Банифатов, Лиза Арзамасова и Елена Чарквиани, Екатерина Семенова и Анна Куркова.
Просмотров всего: 137