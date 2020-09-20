Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20сентября
Предыдущая новость
сегодня, 16:45 2

В Госдуме предлагают создать реестр педофилов

В Госдуме предлагают создать реестр педофилов
Фото: https://pixabay.com/

Детский омбудсмен Анна Кузнецова выступила за пожизненный надзор за педофилами и создание их реестра для борьбы с преступлениями в отношении несовершеннолетних, такое заявление она сделала после изнасилования и убийства 15 сентября двух девочек в городе Рыбинск Ярославской области.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сказала о том, что в её комитете поддерживают инициативу.

— Надо педантично заниматься этой проблемой, обивая пороги соответствующих ведомств, убеждая их и предлагая варианты принятия решений. Думаю, это в силах уполномоченному по правам детей. У нее аппарат профессионалов. Поддержка нашего комитета, убеждена, будет единогласной. ОНФ, членом которого является Анна Кузнецова и я, в том числе, обеими руками за эту инициативу, — пишут «РИА Новости» со ссылкой на Оксану Пушкину.

Просмотров всего: 67

#дети #закон #происшествия

распечатать


Происшествия

В Варваровке из окна четвёртого этажа выпал 5-летний малыш
Происшествия

В жестком ДТП в Благовещенске пострадали двое (видео)
Происшествия 4

В Ивановском районе насмерть сбили 14-летнюю девочку
Происшествия 1

Благовещенец наворовал оргтехники на 100 тысяч рублей (видео)
Комментарии
Показать все (2)
  • Pooss

    Pooss
    34 минуты назад

    Да и табличку им на лоб, а что правоохранительные органы не имеют свои картотеки? или на стендах их расклеить надо.

  • DimonS

    DimonS
    24 минуты назад

    И депутаты сами себя внесут в этот список?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь