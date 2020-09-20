В Госдуме предлагают создать реестр педофилов

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Детский омбудсмен Анна Кузнецова выступила за пожизненный надзор за педофилами и создание их реестра для борьбы с преступлениями в отношении несовершеннолетних, такое заявление она сделала после изнасилования и убийства 15 сентября двух девочек в городе Рыбинск Ярославской области.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сказала о том, что в её комитете поддерживают инициативу.

— Надо педантично заниматься этой проблемой, обивая пороги соответствующих ведомств, убеждая их и предлагая варианты принятия решений. Думаю, это в силах уполномоченному по правам детей. У нее аппарат профессионалов. Поддержка нашего комитета, убеждена, будет единогласной. ОНФ, членом которого является Анна Кузнецова и я, в том числе, обеими руками за эту инициативу, — пишут «РИА Новости» со ссылкой на Оксану Пушкину.