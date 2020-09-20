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20сентября
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сегодня, 15:58 0

Амурчан научат создавать интернет-магазины и торговать онлайн

Амурчан научат создавать интернет-магазины и торговать онлайн
Фото: https://pixabay.com/

Для жителей Приамурья подготовили онлайн-интенсив «iShop-Start — интернет-магазин с нуля», который организуют портал Министерство экономического развития и внешних связей амурской области совместно с порталом «Мой бизнес» и организацией «Союз деловых людей».

Серия бесплатных вебинаров пройдет с 21 по 25 сентября. Участникам расскажут об основных рекламных инструментах организации бизнеса в онлайн и расширении возможностей для сбыта продукции.


На онлайн-спринте участникам расскажут, как найти нишу для успешного старта, выбрать движок сайта для подключение логистики и платёжных систем. Научат составлять рекламные стратегия и настраивать SEO-продвижение. Объяснят как и где искать надёжного поставщика и как вести с ним переговоры, даже если ещё нет своего магазина. А также проведут обучение по созданию и автоматизации каталога товаров в интернете.

Для участия необходимо написать сообщение в директ @minekonomamur

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#работа #технологии

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