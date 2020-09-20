Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:00 2

В Благовещенске отопительный сезон начнётся не раньше конца сентября

В Благовещенске отопительный сезон начнётся не раньше конца сентября
Фото: https://pixabay.com/

Последние дни выдались довольно прохладными. Жители областного центра заговорили о том, когда же в их домах начнут греть батареи. Ситуацию прокомментировал в своём Инстаграме мэр Благовещенска.

— По прогнозу синоптиков, дневные температуры на следующей неделе будут достигать +19. Сроки планового начала отопительного сезона с 26 сентября по 5 октября. В случае необходимости сроки могут быть скорректированы в ту или иную сторону. В социальных учреждениях, в школах и детских садах, отопление традиционно включим раньше, чем в жилых домах, — написал Олег Имамеев.

Напомним, что согласно 5 пункту Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354: «отопительный период должен начинаться не позднее даты следующей за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия».

Просмотров всего: 1045

#жизнь #ЖКХ #мэрия #погода

распечатать


Общество

В Рогачёвке обновили Дом культуры
Общество 1

Заморозки добрались до юга Приамурья
Общество 4

В Благовещенске завтра дождливо и прохладно: прогноз погоды на 20 сентября
Власть 2

Из аварийного жилья в Приамурье хотят переселить 7 тысяч человек

Комментарии
Показать все (2)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    когда у мэра дома пол с подогревом

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    2 часа назад

    В свободном когда? Центр города до сих пор перекопан!!!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь