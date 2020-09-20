В Благовещенске отопительный сезон начнётся не раньше конца сентября

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Последние дни выдались довольно прохладными. Жители областного центра заговорили о том, когда же в их домах начнут греть батареи. Ситуацию прокомментировал в своём Инстаграме мэр Благовещенска.

— По прогнозу синоптиков, дневные температуры на следующей неделе будут достигать +19. Сроки планового начала отопительного сезона с 26 сентября по 5 октября. В случае необходимости сроки могут быть скорректированы в ту или иную сторону. В социальных учреждениях, в школах и детских садах, отопление традиционно включим раньше, чем в жилых домах, — написал Олег Имамеев.

Напомним, что согласно 5 пункту Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354: «отопительный период должен начинаться не позднее даты следующей за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия».