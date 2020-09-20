В Свободном ни одна компания не захотела заниматься отловом бродячих собак

Аукцион на право оказания услуг по регулированию численности животных без владельцев, объявленный администрацией города Свободного не состоялся, так ка ни одна компания не подала заявку.

Он должен был пройти 10 сентября. Согласно проекту контракта до 20 октября победитель аукциона за 2,1 млн рублей должен был произвести отлов, осмотр ветеринара, чипирование, кастрацию или стериализацию, вакцинацию, обработку от паразитов и транспортировку животных в прежнюю среду обитания, сообщается в местном паблике @svb_inside.

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#животные #Свободный

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