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сегодня, 14:15 0

В Свободном ни одна компания не захотела заниматься отловом бродячих собак

В Свободном ни одна компания не захотела заниматься отловом бродячих собак
Фото: @svb_inside

Аукцион на право оказания услуг по регулированию численности животных без владельцев, объявленный администрацией города Свободного не состоялся, так ка ни одна компания не подала заявку.

Он должен был пройти 10 сентября. Согласно проекту контракта до 20 октября победитель аукциона за 2,1 млн рублей должен был произвести отлов, осмотр ветеринара, чипирование, кастрацию или стериализацию, вакцинацию, обработку от паразитов и транспортировку животных в прежнюю среду обитания, сообщается в местном паблике @svb_inside.

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#животные #Свободный

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