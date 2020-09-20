Почти у половины амурчан, принявших участие в исследовании, обнаружили иммунитет к коронавирсу

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По результатам выборочного обследования популяционный иммунитет к вирусу SARS CoV-2 у населения Амурской области составил 45,4%. С 5 по 9 октября управление Роспотребнадзора по Амурской области планирует провести II этап оценки популяционного иммунитета. Тестирование проведут среди тех, кто сдавал анализы на первом этапе.

По итогам первого исследования меньше всего имеют иммунитет жители Зеи — 9,6%. Максимальные показатели в Свободном — 56,5%, Тынде — 52,1%, Белогорске — 51,5% и в Благовещенске — 42,4%.

Существенных гендерных различий популяционный иммунитет не имеет, сообщается на сайте администрации Благовещенска. У мужчин он составляет — 42,1%, у женщин — 46,5%. В возрастных группах максимальный уровень иммунитета в возрасте от 1 до 17 лет — 62,5%, в группе 30-39 лет — 36,6%.

В зависимости от сферы деятельности наибольший уровень популяционного иммунитета в подгруппе «транспорт» (53,8%) и среди безработных (47,6%), наименьший уровень в группе работников производства (34,5%), бизнеса (35,0%).