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20сентября
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сегодня, 13:00 0

В Рогачёвке обновили Дом культуры

В Рогачёвке обновили Дом культуры
Фото: amurobl.ru

За 1,2 миллиона рублей в селе Рогачёвка Свободненского района отремонтировали Дом культуры.

Жители села привели в порядок потолок и кровлю. В прошлом году этот сельсовет в рамках инициативного бюджетирования благоустроил сквер.

«Программа стала более доступной для муниципалитетов. Главное новшество — проекты могут представить в Минфин Приамурья не только сельские, но и городские поселения. В прошлом году муниципальные образования региона реализовали на местах 82 проекта. На них Минфин Приамурья выделил 80 миллионов рублей. Софинансирование проектов - одно из главных условий инициативного бюджетирования. 3% от всей суммы вкладывали местные жители и 5% местный бюджет от размера областной субсидии», опубликовано на сайте правительства области.

В этом году в Приамурье в рамках программы благоустроят общественные территории, создадут парки, скверы, отремонтируют памятники и восстановят места захоронений. Проекты амурчан предполагают и строительство детских площадок. Каждый проект-участник получил не более 1 миллиона рублей на реализацию из регионального бюджета.

Региональным бюджетом на проекты предусмотрено 165 миллионов рублей, чтобы получить материальную поддержку из областного бюджета могли все 172 проекта.

Больше всего районы-участники обустраивали места массового отдыха населения, устанавливали объекты физической культуры и массового спорта и благоустраивали учреждения культуры. Некоторые в рамках инициативного бюджетирования освещали улицы и обустраивали места захоронений.

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#жизнь

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