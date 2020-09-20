Заморозки добрались до юга Приамурья

20 и 21 сентября в центральных и южных районах области ночные температуры опустятся до минусовых. Об этом сообщили специалисты областного центра гидрометеорологии.

«Ночью 20-21 сентября местами в центральных и южных районах Амурской области ожидаются заморозки на поверхности почвы до -2°С», гласит заявление амруского гидрометцентра. ГУ МЧС России по области рекомендует главам муниципалитетов предпринять все меры, чтобы не допустить сбоев в работе структур жизнеобеспечения.

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