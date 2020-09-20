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сегодня, 12:50 1

Заморозки добрались до юга Приамурья

Заморозки добрались до юга Приамурья
Фото: pixabay.com

20 и 21 сентября в центральных и южных районах области ночные температуры опустятся до минусовых. Об этом сообщили специалисты областного центра гидрометеорологии.

«Ночью 20-21 сентября местами в центральных и южных районах Амурской области ожидаются заморозки на поверхности почвы до -2°С», гласит заявление амруского гидрометцентра.

ГУ МЧС России по области рекомендует главам муниципалитетов предпринять все меры, чтобы не допустить сбоев в работе структур жизнеобеспечения.

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#погода

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Аномальное тепло придет в Амурскую область после циклона

Комментарии
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  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    17 сентября 2020, 16:23

    Аномальное тепло придет в Амурскую область после циклона

    https://www.amur.info/news/2020/09/17/178424

    После какого циклона? В следующем году? ))

    Так и я могу предсказывать)))

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