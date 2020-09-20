В популярной для отдыха бухте Приморья нашли тело дайвера

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В Приморском крае нашли тело утонувшего дайвера. Спасатели предполагают, что причиной трагедии стало состояние здоровья пожилого человека.

По информации дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, находкинские спасатели получили сообщение о пропаже 63-летнего дайвера в бухте Спокойная. Четыре специалиста с тремя комплексами водолазного снаряжения отправились к месту происшествия.

«Спасателям удалось найти тело мужчины. Его подняли из воды и передали сотрудникам полиции. Специалисты предположили, что причина трагедии кроется не поломке дайверского оборудования, а в здоровье погибшего человека», публикует «Восток Медиа».

Другие подробности пока неизвестны.