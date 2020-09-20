Сегодня благовещенцы смогут бесплатно привиться от гриппа

Напомним, сегодня, 20 сентября жители областной столицы могут бесплатно поставить прививку от гриппа. Для этого на набережной в районе ротонды организуют мобильный пункт вакцинации. Он начнёт работу в 16:00 и закончит её через час.

— Мобильная вакцинация проводится для совершеннолетних граждан с их письменного согласия. Перед процедурой пациенты в обязательном порядке проходят медицинский осмотр. По словам врачей, в нынешнем году в связи с распространением COVID-19 возрастает опасность заболевания гриппом и отягощения течения заболевания. Грипп – одно из инфекционных заболеваний, которое может привести к тяжелым последствиям. Для иммунизации горожан уже на протяжении нескольких лет используется вакцина «Совигрипп». Она хорошо переносится, безопасна для здоровья и содержат актуальные штаммы вирусов гриппа. Полученный иммунитет сохраняется на протяжении года, — рассказали в пресс-службе благовещенской мэрии.

При этом к сегодняшнему дню в столице Приамурья привились от гриппа уже около 48 тысяч человек, в том числе свыше 15 тысяч детей. По плану в Благовещенске пройти вакцинацию должны 139 тысяч горожан.