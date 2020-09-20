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сегодня, 12:30 0

В Приамурье поймали мужчину с двумя мешками марихуаны

В Приамурье поймали мужчину с двумя мешками марихуаны
Фото: smolensk-i.ru

В Константиновском районе у амурчанина изъяли больше пяти килограмм марихуаны.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Константиновскому району задержали подозреваемого в совершении наркопреступления. Недалеко от села Коврижка полицейские обратили внимание на мужчину, который шёл к дороге со стороны поля с двумя мешками в руках.

— При осмотре у него обнаружили растительную массу с характерным запахом конопли. Исследование подтвердило, что вещество является марихуаной. У мужчины изъяли больше пяти килограмм наркотика. По факту незаконного оборота наркотиков возбудили уголовное дело. Амурчанину грозит до 10 лет тюрьмы, — сообщили в УМВД России по Амурской области.

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#криминал

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