Фармакологи объясняют высокую цену российского препарата от коронавируса большим спросом

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Высокая стоимость препарата от коронавируса «Арепливир» обусловлена очень большим спросом и сложившейся эпидемиологической обстановкой, считают фармакологи.

Рекомендуемая цена на «Арепливир» составляет 12 320 рублей за упаковку, пишут РИА Новости.

— Если исходить из ситуации, спрос на препарат во всем мире очень высок. И он вряд ли может стоить слишком дёшево, учитывая международную обстановку и ситуацию в эпидемиологическом отношении, — заявил эксперт Николай Беспалов.

Он также отметил, что его больше волнует свободная продажа такого препарата в аптеке.

— Это не аскорбинка. По большому счету, его можно назначать только под контролем лечащего врача. Я считаю, что пациент по собственному наитию не должен иметь возможность приобретать этот препарат и использовать, — добавил Беспалов.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, заявил, что ему всё равно сколько стоит лекарство, которое не доказало свою эффективность.

— Самое важное — эффективное это лекарство или нет, лечит оно или нет. Если лечит, можно найти технологические пути, чтобы сделать его более дешёвым. А если оно не работает, то смысла в нём большого нет, кроме коммерческого, — сказал вирусолог.

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко отметил, что ещё никто не видел препарат вживую, однако цена на него уже известна.

— У нас есть и более дорогие лекарства, но чтобы сразу, не давая внятной характеристики препарата, называли цену, это больше похоже на маркетинговые ходы, — сказал депутат.