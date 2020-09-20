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сегодня, 10:53 0

В Варваровке из окна четвёртого этажа выпал 5-летний малыш

В Варваровке из окна четвёртого этажа выпал 5-летний малыш
Фото: elorda.info

Вчера вечером, 19 сентября вечером селе Варваровка Октябрьского района из окна на четвертом этаже дома по улице Молодёжной выпал мальчик 2015 года рождения.

С телесными повреждениями ребёнка доставили в Амурскую областную детскую клиническую больницу. Малышу оказывают необходимую медицинскую помощь.

— По предварительным данным, мама мальчика на несколько минут вышла в магазин, расположенный в этом же доме. В этот момент ребёнок залез на подоконник и самостоятельно открыл не заблокированную фрамугу окна, — сообщили в следственном управлении СК России по Амурской области.

Сейчас следственный комитет проводит проверку по факту падения мальчика. По её результатам примут процессуальное решение.

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#дети

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