В Приамурье остаются подтопленными 25 садовых участков

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На сегодняшний день в результате дождевого паводка на территории трёх муниципальных образований Амурской области остаются подтопленными 25 приусадебных участков и один участок автомобильной дороги местного значения.

Населённых пунктов без транспортного сообщения в Приамурье нет. Два приусадебных участка за минувшие сутки освободились от воды.

Обстановка в населенных пунктах находится под круглосуточным контролем специалистов Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Амурской области.

В ликвидации последствий дождевого паводка задействовано 57 человек и 27 единиц техники.